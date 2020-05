2 giugno: le Frecce Tricolori su Genova

Sorvoleranno Genova domani mattina, si stima verso le 10, le Frecce Tricolori nel loro giro d'Italia in occasione delle celebrazioni del 2 giugno, 74esimo anniversario della proclamazione della Repubblica, "in segno di unità, solidarietà e di ripresa". L'appuntamento con Genova sarà in prossimità dell'acquario, con con la pattuglia acrobatica dell'aeronautica militare in arrivo da est-sud est.

Dopo il passaggio oggi sopra Trento, Codogno, Milano, Torino e Aosta, le Frecce sorvoleranno fino al 2 giugno tutti i capoluoghi di regione, e secondo il calendario comunicato dalla Difesa, oltre a Genova, domani 'visiteranno' anche Firenze, Perugia e L'Aquila. Il 27 maggio sorvoleranno Cagliari e Palermo. Il 28 maggio Catanzaro, Bari, Potenza, Napoli e Campobasso. Il 29 maggio Loreto, Ancona, Bologna, Venezia e Trieste, per completare il giro d'Italia il 2 giugno a Roma.

(ANSA).