Liguria, 53 nuovi positivi

La Liguria registra 53 nuovi contagi da Covid-19 oggi e 5 morti in piu'. I positivi in Liguria sono oggi 3.781spiega la Regione nel bollettino quotidiano, gli ospedalizzati sono 265, due in meno di ieri, i guariti con due test negativi consecutivi sono 4280, 150 in piu' di ieri.