A Imperia dialogo, no sanzioni

(ANSA) - IMPERIA, 24 MAG - Il dialogo al posto delle sanzioni, per cercare di recuperare quelle situazioni più dubbie in merito al rispetto del distanziamento sociale e all'uso della mascherina. Controlli interforze di polizia, carabinieri e guardia di finanza sono stati organizzati tra venerdì e sabato sera, nei quartieri della movida della provincia, soprattutto a Sanremo e Imperia. Tuttavia, non è stata elevata alcuna sanzione e quelle situazioni più dubbie sono state risolte attraverso il dialogo con i cittadini e i gestori dei locali. Alcuni gestori avevano già deciso di ridurre l'orario di apertura, proprio per evitare assembramenti alla seconda o terza bevuta. (ANSA).