Pallanuoto: ct Campagna, si investa nel periodo estivo

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - "Ritengo che la pallanuoto debba investire maggiormente sul periodo estivo, può essere un traino anche per la locomotiva turistica del nostro Paese. Già nelle prossime settimane va colta questa occasione, gli spazi esistono" Lo ha detto il commissario tecnico della nazionale italiana di pallanuoto, Sandro Campagna, a Viaggio in Liguria, trasmissione dell'emittente televisiva ligure Primocanale.Campagna ha garantito che il Settebello andrà a Bergeggi: "Recentemente siamo stati a Savona: ovviamente ci farebbe piacere tornare e accogliere l'invito del primo cittadino per fare base proprio nella località balneare dell'isolotto. Anzi, certamente, lo faremo". (ANSA).