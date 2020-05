Liguria potrebbe sperimentare app Immuni

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - "Lavoriamo con il Governo per una cosa a cui potremmo collaborare in via sperimentale come Regione Liguria, credo che sarà un grande riconoscimento del lavoro fatto dai nostri medici, infermieri, operatori sanitari, dirigenti e scienziati". Lo ha annunciato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti stasera in una diretta video via fb sull'emergenza coronavirus senza specificare quale progetto sull'epidemia coinvolgerà la Regione ma, secondo fonti qualificate, si tratterebbe di sperimentare la app 'Immuni'.

