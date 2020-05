Coca in negozio chiuso per pandemia

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - Hanno usato un take away di kebab in via Milano, a Genova, chiuso per la pandemia, come deposito della droga. Ma il via vai dal locale ha insospettito i carabinieri che ieri hanno arrestato tre persone, due uomini e una donna di origini marocchine, di età compresa tra i 49 e i 33 anni. I carabinieri li hanno trovati con 30 grammi di cocaina mentre nel locale ne hanno trovati altri tre etti. (ANSA).