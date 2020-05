38 nuovi contagi in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 23 MAG - La Liguria registra sette nuove morti per il Covid-19 che porta il numero complessivo dei decessi a 1.412 dall'inizio della pandemia e 38 nuovi contagi. I test effettuati sono arrivati a 891.735, 2206 in piu' di ieri mentre i positivi sono oggi 3.883. Gli ospedalizzati sono 267 di cui 20 in terapia intensiva, 21 in meno di ieri. In Isolamento domiciliare ci sono ancora 1467 persone (-153). Le persone clinicamente guarite sono 2149 (9 in piu' di ieri), i malati guariti con due test consecuviti negativi 4.130, 196 in piu'. Lo comunica la Regione nel consueto bollettino. (ANSA).