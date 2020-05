Simoni: cordoglio Genoa, "uomo e tecnico indimenticabile"

"Addio a Gigi Simoni, uomo e allenatore meraviglioso, indimenticabile giocatore e tecnico del Genoa. Riposa in pace". Così il Genoa ha voluto ricordare Gigi Simoni nel giorno della sua scomparsa. Simoni del Grifone è stato prima giocatore per tre stagioni e poi in occasioni differenti tecnico negli anni '70 e negli anni'80 per un totale di 8 campionati, con due promozioni in serie A conquistate proprio guidando i rossoblù. E lo ha voluto ricordare con un post molto sentito anche l'attuale allenatore del Genoa Davide Nicola. "Un giorno mi dicesti: La signorilità nel calcio è l'unica cosa che conta. Grazie Mister" ha detto il tecnico piemontese. (ANSA).