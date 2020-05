Nei terminal Biosafety trust certification Rina

Assiterminal, Rina Services, Sige e lo studio legale Maresca&Partners promuovono l'adozione della "Biosafety Trust Certification", l'innovativo schema di certificazione per la prevenzione e il controllo della diffusione di infezioni per i terminal portuali italiani merci e passeggeri. La "Biosafety Trust Certification", il primo schema di certificazione per i sistemi di gestione dedicato alla prevenzione e al controllo del rischio di infezione è stato sviluppato da Rina Service. La nuova certificazione, pensata per proteggere la salute delle persone da potenziali agenti biologici infettivi, si basa sulle best practice applicabili, minimizzando il rischio di epidemia nei luoghi di aggregazione pubblici e privati, come i mezzi di trasporto e i terminal. Sige ha approfondito insieme a Rina Services le linee guida specifiche per i terminal portuali con particolare focus sui terminal da cui transitano i passeggeri che si imbarcheranno sui traghetti o sulle navi da crociera mentre lo studio Maresca & Partners ha predisposto le indicazioni per adeguare i modelli organizzativi delle aziende secondo decreto legislativo. (ANSA).