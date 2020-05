Coronavirus: 10 nuovi morti in Liguria, 4.048 i positivi

L'epidemia di coronavirus ha causato altri 10 morti in Liguria, per un totale di 1.405 dall'inizio dell'emergenza. I positivi totali in regione si riducono di 140 unità a 4.048 persone, con 45 nuovi contagi e ben 175 guariti oggi con doppio tampone negativi. Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 89.529 tamponi, con un aumento di 2.518 test nell'ultima giornata. Prosegue il calo dei ricoverati. Negli ospedali liguri ormai ci sono solo 19 persone in terapia intensiva, e 288 in posti di media intensità, con 17 letti che si sono liberati nelle ultime 24 ore. Restano in sorveglianza attiva 1.306 persone. (ANSA).