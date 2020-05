Vince un Picasso a lotteria, 'non so cosa ne farò'

"Cosa ne farò del Picasso? Non lo so, ci devo pensare, anche perché non sono del ramo. Senz'altro non lo posso appendere in casa, secondo me le opere d'arte vanno esposte, non rinchiuse". A parlare è Claudia Borgogno, 58 anni, da trentotto segretaria di uno studio di commercialista di Ventimiglia, che ieri ha avuto la fortuna di aggiudicarsi un quadro di Picasso del valore di un milione di euro, grazie a una lotteria di beneficienza promossa dalla casa d'aste Christie per partecipare alla quale, il figlio Lorenzo Naso, 25 anni, iscritto a una master in Economia alla Sorbona di Parigi, le ha acquistato come regalo di Natale un biglietto del valore di 100 euro. "Ho visto la pubblicità, mi sembrava una bella iniziativa e ho deciso di acquistare un biglietto - afferma il figlio -. Ne ho preso uno inizialmente per me, poi ho pensato che potesse essere un bel regalo di Natale e ne ho comprato uno anche per mia mamma". Il quadro è una preziosa pittura a olio di Picasso del 1921 dal titolo 'Natura Morta', firmata e datata dall'artista, valutata oltre un milione di euro. (ANSA).