Toppa solidale polizia locale Genova per fondi a Prot.civile

Una toppa anti-covid della polizia locale di Genova per raccogliere fondi per la protezione civile.

L'idea è venuta a due agenti, che hanno creato questa 'patch' da attaccare alla divisa. Rappresenta il virus preso idealmente a calci dallo stivale dell'Italia, con lo scudetto della polizia locale, il tricolore e la scritta "l'Italia resiste". Acquistata a 10 euro dagli agenti della municipale che hanno scelto di partecipare, ha permesso di raccogliere quasi 50mila euro, con adesioni arrivate da oltre 350 comandi di tutta Italia.

Questa mattina, spiega il Comune di Genova in una nota, il sindaco Marco Bucci ha ricevuto i due agenti, Igor Daglio e Riccardo Pognani, del reparto sicurezza urbana, che gli hanno donato una toppa da divisa, oltre a un quadro con una patch speciale in formato più grande e lo skyline di Genova rappresentato sullo sfondo. All'incontro con il sindaco erano presenti l'assessore alla Polizia Locale Stefano Garassino e il comandante Gianluca Giurato. Dopo il crollo del Ponte Morandi gli agenti della polizia locale di Milano avevano creato una patch per i contingenti che avevano lavorato insieme in quell'emergenza.

"Un'iniziativa davvero pregevole quella proposta e realizzata dai nostri agenti della polizia locale - ha detto il sindaco Marco Bucci -. A parte il significato simbolico che testimonia la vicinanza del nostro corpo alla cittadinanza così duramente colpita in questo periodo, vorrei sottolineare l'aspetto concreto: raccogliere circa 50mila euro in un mese significa fare la propria parte in modo tangibile, come è tradizione dei nostri agenti. Davvero grazie e avanti così". (ANSA).