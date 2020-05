Contadino trova due cuccioli capriolo,li salva con forestali

Due cuccioli di capriolo di appena 20 giorni sono stati salvati in alta Val di Vara (La Spezia) da un agricoltore che li ha trovati da soli in una radura. Un incontro da fiaba, se non fosse che i due 'Bambi' erano terrorizzati, senza la mamma perché quasi certamente uccisa da un bracconiere o oggetto di predazione. Non sarebbero stati in grado di sopravvivere in quelle condizioni. Il contadino ha chiamato i carabinieri forestali della stazione di Sesta Godano che hanno prelevato i due baby capriolo, in località Pera nel comune di Carro, portandoli al Centro di recupero animali selvatici di Camporone, che sosterrà la loro crescità fino a quando sarà possibile liberarli in natura. (ANSA).