Rotary dona 500 saturimetri ad Asl3

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Cinquecento saturimetri, strumenti per la misurazione dell'ossigeno nel sangue da destinare all'assistenza domiciliare, sono stati acquistati dal Rotary Club Genova e donati all'As3. La consegna questa mattina al Palazzo della Salute di Fiumara alla presenza di Ines Guatelli, Governatore del Distretto Rotary 2032 che riunisce i club della Liguria e delle province piemontesi di Alessandria, Asti e Cuneo.

«La scelta di donare i saturimetri non è stata casuale - ha dichiarato Guatelli - i progetti di sorveglianza domiciliare costituiscono una delle iniziative sanitarie più importanti per il monitoraggio di malattie croniche o di condizioni a potenziale rischio di peggioramenti. "Ringraziamo i Rotary genovesi - ha detto Lorenzo Sampietro, Direttore Sociosanitario di Asl3 - per questa importante donazione finalizzata all'assistenza sul territorio nei sei Distretti che va a supportare le iniziative di Asl3 a sostegno delle fasce fragili". (ANSA).