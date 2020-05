Picchia la compagna, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 20 MAG - Botte alla compagna che vuole lasciarlo e alla figlia di lei che tenta di difenderla.

L'ennesimo episodio di violenza contro delle donne è andato in scena ieri pomeriggio, ma questa volta gli agenti sono intervenuti arrestando il compagno, un uomo di 37 anni di origini marocchine.

I poliziotti sono intervenuti dopo la chiamata di alcuni vicini che segnalavano urla dall'appartamento. Quando hanno bussato alla porta hanno trovato la donna con una ferita al volto e i mobili a terra. La donna ha raccontato che la relazione era durata sette mesi durante i quali il compagno l'ha sempre picchiata per gelosia mentre era ubriaco. Per due volte le ha procurato gravi lesioni. Anche la figlia è stata vittima delle percosse mentre cercava di difendere la madre. Ieri, durante l'ennesimo tentativo di cacciarlo di casa e di chiudere la relazione, l'uomo ha reagito picchiando le due con calci e pugni e ferendo di striscio al sopracciglio la compagna con un coltello da cucina. (ANSA).