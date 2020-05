Coronavirus: 32 nuovi contagi in Liguria e 10 morti

Sono 32 i nuovi contagiati dal Covid in Liguria. Ieri erano stati 66. I positivi sono 4264, 57 meno di ieri, a fronte di 85140 test, 1547 nelle ultime 24 ore. I morti continuano a cresce: nelle ultime 24 ore sono stati 10 per un totale di 1384. Calano però gli ospedalizzati: i ricoverati in media intensità sono 322, 28 meno di ieri, e in terapia intensiva ne restano 22, come ieri. I guariti a casa, ma ancora positivi sono 2086, 29 più di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 1846 persone, 58 meno di ieri, mentre i guariti con doppio tampone negativo sono 3639, 79 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1335 persone. (ANSA).