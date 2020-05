Violenza sessuale in strada, arrestato 50enne

Un cinquantenne è stato arrestato dai carabinieri a Ventimiglia con l'accusa di violenza sessuale. L'uomo, di origini straniere, e ancora in corso di identificazione, aveva aggredito venerdì sera in strada una trentenne ed era fuggito. Intercettato poco dopo era stato sottoposto a fermo di polizia giudiziaria, già convalidato in tribunale a Imperia. Ad allertare il 112 era stata la donna che era riuscita a divincolarsi con una spinta e a fuggire. La trentenne ha riconosciuto l'uomo dopo il fermo da parte dei carabinieri, che hanno raccolto anche alcune testimonianze. Considerati i gravi indizi di colpevolezza e il pericolo di fuga, il giudice ha tramutato il fermo in arresto.