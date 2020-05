Coronavirus: donazione camici al Villa Scassi dall'Ebal

(ANSA) - GENOVA, 19 MAG - Cinquecento camici impermeabili sono stati consegnati oggi al Villa Scassi da Michele D'Agostino in rappresentanza dell' Ente Bilaterale dell'Agricoltura della Liguria composto da Coldiretti, Confagricoltura, Cia, Fai Cisl, Flai Cgil e Uila. Lo comunica Asl 3 in una nota segnalando come la campagna di solidarietà nei propri confronti non si stia fermando. (ANSA).