Bloccati in ascensore, pompieri sfondano muro per liberarli

I vigili del fuoco hanno salvato tre persone rimaste bloccate dentro un ascensore che collega la parte bassa con la parte alta di via Biasone, a Nervi. I pompieri hanno dovuto sfondare il muro. L'impianto è rimasto bloccato per una avaria dell'azionamento dei sistemi di bloccaggio e senza possibilità di muoversi né in salita, né in discesa. I pompieri hanno prima provato a salvare i tre passeggeri dal tetto della cabina. Quando hanno visto che non era possibile hanno aperto un varco nel muro esterno dal quale hanno fatto uscire le tre persone rimaste all'interno (ANSA).