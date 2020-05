A.Mittal, tensione davanti ai cancelli a Cornigliano

Tensione stamani davanti ai cancelli di Arcellor Mittal di Genova. I lavoratori sono scesi ancora in sciopero dalle 8.30 alle 10, perché l'azienda ha negato di fare l'assemblea per illustrare l'esito dell'incontro di ieri in prefettura. L'assemblea si è tenuta davanti ai cancelli.

Intanto lo stabilimento Arceior Mittal di Novi ligure ha bloccato la merce in uscita dallo stabilimento e Genova farà probabilmente lo stesso a partire da domani. "Se Mittal ha deciso di andare via e di sfasciare la siderurgia italiana dobbiamo farli andare via il prima possibile" ha detto il coordinatore della rsu della fabbrica di Cornigliano Armando Palombo. L'assemblea si è svolta nel piazzale davanti allo stabilimento dopo che l'azienda ha negato il piazzale interno ufficialmente per le prescrizioni anti Covid. "Le battaglie si fanno a Genova o a Novi ma la partita si gioca a Roma - ricorda Palumbo -. Servono determinazione e intelligenza affinché il segnale arrivi a Roma". Intanto la Fiom ha confermato che in giornata presenterà in Procura un esposto contro Mittal