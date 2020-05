Genova riapre tutto, ma tra esercenti c'è malumore

La Liguria riparte con un'ordinanza regionale che permette di tornare alla vita prima del lockdown ma con le dovute misure di sicurezza. Bar, ristoranti, palestre e piscine, negozi parrucchieri possono tornare ad accogliere i clienti. Ma la ripartenza appare lenta. Alcuni bar e ristoranti hanno ancora le saracinesche abbassate. Accade nella centrale galleria Mazzini, il salotto di Genova, dove tra i locali ancora chiusi c'è il ristorante Europa, luogo frequentato dagli imprenditori Garrone e Spinelli e dall'ex governatore Burlando.

Nei bar del centro va meglio rispetto alle settimane in cui il lavoro è stata caratterizzato solo dall'asporto. "Ma va piano piano - dice Fabrizio Murena - titolare di un bar nella centrale via XX Settembre - Dobbiamo invitare le persone ad entrare, c'è paura. Vedremo a fine giornata, ma la partenza non è incoraggiante". Stesso partito in un altro bar del centro, 'La Bottega del Caffè'. "Qualcosa in più dei giorni passati stiamo facendo, ma è ancora poco la ripartenza sarà lenta". Negli esercizi molto personale è ancora a casa.

I genovesi sono disciplinati. Tutti con mascherine, tutti a rispettare le distanze nei locali, tutti ad aspettare un cenno per poter entrare nei locali. Ma la città pare ancora in stand by. L'offerta dei bus è stata portata al 95%, aumentati i treni per i pendolari, ma sugli autobus non ci sono molti passeggeri, e in centro non si vede ancora camminare tante persone. Ma tutto è predisposto perché sia cosi. Da oggi tornano a pagamento anche i parcheggi, dopo che le tariffe erano state annullate nelle settimane del lockdown.(ANSA).