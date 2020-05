Calcio: Samp, Ranieri guida ripresa con la mascherina

(ANSA) - GENOVA, 18 MAG - Subito doppia seduta di allenamento per la Sampdoria: prima i test medici per tutti e poi la squadra divisa in tre gruppi e rigorosamente in orari diversi ha raggiunto Bogliasco per iniziare i lavori collettivi ma al massimo per 7/8 calciatori a turno. A coordinare gli allenamenti il tecnico Claudio Ranieri con la mascherina che ritrova Il centro sportivo Mugnaini dopo due mesi. Domani ancora doppia seduta in programma. Intorno alle 9 il primo ad arrivare è stato il difensore centrale Omar Colley, poi è toccato a Linetty, Jankto, Vieira, Leris e Maroni che hanno lasciato l'impianto poco prima dell'ora di pranzo. Presente anche il direttore sportivo Carlo Osti: a tutti prima di entrare nella struttura è stata misurata la temperatura col termo scanner. (ANSA).