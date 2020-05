Calcio: Genoa; ripresi allenamenti individuali a Pegli

Si sono nuovamente aperti i cancelli del centro sportivo Signorini, la casa del Genoa, per la ripresa degli allenamenti individuali in attesa che il con il protocollo sanitario ufficiale possano riprendere anche quelli di gruppo.

Da questa mattina alle 9.30 e sino a questa sera i giocatori di Davide Nicola a piccoli gruppi di 4/6 elementi hanno sostenuto sedute singole di lavoro atletico di un'ora e mezza ciascuno.

Al centro sportivo i giocatori possono cambiarsi grazie a sette spogliatoi singoli che vengono sanificati dopo ogni sessione. Tra i primi a varcare i cancelli i difensori Masiello, Zapata e Romero, oltre al portiere Perin e al capitano Mimmo Criscito.

All'ingresso controllo delle temperature con il termoscanner e poi il via libera per tornare a calcare il campo. Corse e qualche esercitazione atletica per tutti, regolarmente distanziati uno dall'altro, dopo due mesi di lavoro solo casalingo. (ANSA).