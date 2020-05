Ventimiglia prima ad aprire spiagge libere,poca gente

Ventimiglia è il primo Comune della Liguria ad avere aperto le spiagge libere ai residenti, anticipando tutti. Oggi il debutto, ma complice il maltempo nella prima parte della giornata l'afflusso non ha registrato grandi numeri. "C'è anche da dire che la presenza di molte spiagge libere ha assicurato il distanziamento - spiega il sindaco della città di confine Gaetano Scullino -. Nella nostra ordinanza avevamo da subito inserito una distanza di almeno due metri, dando la possibilità di restare in gruppo soltanto a nuclei familiari conviventi". Facile, dunque, superare il test in questo periodo. "La prova del nove, sarà a giugno e luglio, ma stiamo già lavorando su un servizio di sorveglianza e ingressi contingentati". L'ordinanza prevede la possibilità di recarsi al mare per chi abita nelle vicinanze dell'arenile tanto da poterlo raggiungere a piedi. "Ci sono stati diversi controlli da parte della polizia municipale - conclude Scullino - ma per fortuna non sono stati individuati trasgressori". (ANSA).