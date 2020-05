Coronavirus: 48 nuovi contagi, 9 morti, 106 guariti

Sono 48 i nuovi contagiati da covid-19 in Liguria, ma il numero dei positivi continua a calare: sono 4473, 67 meno di ieri, a fronte di 2086 test effettuati nelle ultime 24 ore per un totale di 80.154. I decessi sono stati 9, 1353 da inizio pandemia. Di questi 9, 4 sono di aprile, ma l'esito della positività al tampone è arriva nelle ultime 24 ore. Cresce il numero dei guariti: 106 quelli con doppio tampone negativo, ora sono 3331, mentre i guariti a domicilio ma ancora positivi sono 2017, 10 più di ieri. Continua a calare il numero dei ricoverati: sono 384, 11 meno di ieri in subintensiva e 24 in terapia intensiva, 2 meno di ieri.

In isolamento domiciliare ci sono 2072 persone, 66 meno di ieri, mentre in sorveglianza attiva ce ne sono 1276, 44 meno di ieri. (ANSA).