Sindaco Diano Marina, spinta a andare avanti

(ANSA) - IMPERIA, 14 MAG - La Bandiera Blu a Diano Marina (Imperria) "è arrivata in un momento drammatico, ma ci dà la spinta per andare avanti e sicuramente ne abbiamo bisogno più quest'anno dell'anno scorso". Così il sindaco di Diano Marina, Giacomo Chiappori, commenta la notizia del conferimento della Bandiera Blu al proprio Comune. "L'unico problema che avevamo era l'allaccio al depuratore, ma già dal dicembre del 2018 siamo in regola. L'anno scorso non ce n'era bisogno, le spiagge erano affollate. E' quest'anno che la Bandiera ha un valore aggiunto".

Sull'ipotesi di spiagge libere ma a pagamento, dichiara: "Ognuno parla, teorizza e dice la sua. Devono mettersi in testa cosa fare e poi, quando sapremo di che morte morire, ne potremo discutere". (ANSA).