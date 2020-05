Allerta giallo su tutta la Liguria

Ancora allerta giallo per temporali sulla Liguria. Arpal ha diramato l'allerta a partire dalle 20 di oggi che si concluderà domattina alle 8 nelle zone del Ponente Ligure e alle 14 nel Centro-Levante ligure. Dal pomeriggio di oggi l'arrivo di una perturbazione da ovest provocherà un rapido e deciso peggioramento delle condizioni meteo con piogge diffuse, rovesci e temporali che potranno essere localmente anche forti e che interesseranno dapprima il Ponente per poi estendersi al resto della regione. Le condizioni di instabilità permarranno per tutta la notte mentre domani mattina è atteso un primo, graduale miglioramento nelle zone più occidentali della regione. Sul centro-Levante , invece, fino alle ore centrali della giornata ancora piogge diffuse e possibili rovesci anche forti; qui l'attenuazione dei fenomeni è prevista dal pomeriggio. I venti saranno fino a forti con raffiche mentre il mare, domani, è previsto molto mosso o localmente agitato a Ponente. (ANSA).