Ghio, bandiera blu è valore aggiunto

(ANSA) - GENOVA, 14 MAG - La Bandiera blu a Sestri Levante è "una notizia che accogliamo con enorme soddisfazione, per cui lavoriamo da tempo e che riconosce il concreto percorso che Sestri Levante sta facendo verso la sostenibilità anche dal punto di vista turistico". Così il sindaco di Sestri Levante Valentina Ghio commenta il riconoscimento arrivato stamani. "In un momento così difficile per tutta l'economia turistica questo riconoscimento assume un significato speciale e un valore aggiunto per lavorare su promozione e rilancio del territorio - conclude Ghio -Continuiamo a lavorare per un turismo sostenibile e sicuro, per i visitatori e per chi vive a Sestri Levante che coniughi lo sviluppo economico con la sostenibilità ambientale e sociale. È la strada che percorriamo da qualche anno e l'assegnazione della Bandiera Blu ci conferma che è il percorso giusto". La Bandiera Blu 2020 si unisce agli altri riconoscimenti di tipo ambientale di cui il Comune di Sestri Levante è stato insignito come quelli di Comune Ciclabile e Comune Riciclone della Liguria 2019. (ANSA).