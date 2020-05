Da Iit il braccialetto 'anti assembramento'

E' stato presentato in Regione Liguria il prototipo del braccialetto 'intelligente' iFeel-You, sviluppato dai ricercatori dell'Istituto italiano di tecnologia di Genova e in grado di monitorare la distanza da un altro braccialetto segnalando con vibrazione se si riduce troppo.

Presenti il presidente della Regione Giovanni Toti, il direttore scientifico dell'Iit Giorgio Metta e il ricercatore dell'istituto responsabile del progetto dello 'smartband' Daniele Pucci. "La Liguria si sta preparando alla Fase 2, infatti dal 18 maggio riaprirà i più possibile", ha dichiarato Toti. Quello dell'Iit "è uno strumento innovativo a livello nazionale che vogliamo fare in modo che venga esteso il più possibile in regione anche attraverso accordi con associazioni di categoria".