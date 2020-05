Coronavirus: Toti, oggi in Liguria R0 a 0,8

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - In Liguria oggi è pari a 0,8 il valore R0, il 'numero di riproduzione di base' che rappresenta il numero medio di infezioni secondarie prodotte da ciascun individuo infetto. Il dato emerge da "stime prudenziali di Alisa", l'agenzia regionale per la sanità. Lo ha detto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa quotidiano. "I dati confermano un trend in calo della spinta epidemica del covid - ha spiegato -, così come confermano un sostanziale svuotamento dei nostri ospedali. Lo dico tenendo presente che questa è la settimana in cui si concretizzerà il primo monitoraggio dei quadri di controllo condivisi con il ministero, a cui questi dati vengono quotidianamente forniti.

Poco fa ho fatto il punto con la nostra struttura di Alisa - ha aggiunto Toti -. In questo momento occupato il 12% del disponibile nelle sale di terapia intensiva, contro una soglia minima richiesta del 30%. Abbiamo il 27% dei posti letto di media intensità di cura occupati contro una soglia minima del 40% prevista. Quindi siamo abbondantemente sotto quelle richieste". (ANSA).