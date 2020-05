Coronavirus: Liguria, 67 nuovi contagi e ancora 13 morti

(ANSA) - GENOVA, 13 MAG - Sono 4663 i positivi al covid in Liguria, 43 meno di ieri, ma ci sono 67 nuovi contagi. In 24 ore si sono registrani ancora 13 decessi che portano il numero dei decessi da inizio pandemia a 1312. I test effettuati complessivamente sono 72174, 2015 più di ieri.

Il numero dei guariti tra i positivi in isolamento (1945, 18 più di ieri) e quelli con doppio tampone negativo (2953, 97 più di ieri) è 4898, più dei positivi. In ospedale ci sono 465 persone, 17 meno di ieri; mentre in terapia intensiva ne restano 35, come ieri. In isolamento al domicilio di sono 2253 persone, 44 in meno rispetto a ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1497 persone, ieri erano 1525. (ANSA).