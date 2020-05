Serie B: patron Entella "Protocollo A?Per noi insostenibile"

(ANSA) - ROMA, 12 MAG - "In B hanno bisogno di regole certe e che garantiscano la salute non solo dei giocatori ma di tutti i dipendenti della società". Lo dice all'ANSA il presidente della Virtus Entella Antonio Gozzi. Dopo la riunione tra il Comitato tecnico scientifico e i medici Figc, emerge che "se c'è un positivo tutti vanno in quarantena: ci chiediamo se questo rende possibile la ripresa del campionato". Perplessità anche sui costi di applicazione dei protocolli: "Tra confinamento e ritiro, voli charter e tamponi, se applicassimo il protocollo della Serie A anche in B - prosegue Gozzi - abbiamo stimato che costerebbe 500 mila euro a società, con un extra per tutto il sistema B tra gli 8 e 10 milioni. Non è sostenibile un sistema di questo tipo". (ANSA).