Riapre ufficio passaporti Genova

(ANSA) - GENOVA, 12 MAG - Il 18 maggio riaprirà anche l'ufficio passaporti della Questura, insieme all'ufficio immigrazione. Verranno adottate nuove modalità organizzative: le domande di richiesta potranno essere presentate solo tramite appuntamento tramite il sito tramite il sito www.poliziadistato.it, con orari per consegnare la documentazione che vanno dal lunedì dalle 15.30 alle 17.30 per 30 richieste e poi dal martedì al venerdì dalle 9 alle 12.30 con acquisizione di 45 richieste.

Per quanto riguarda il ritiro dei passaporti stampati, saranno consegnati solo ed esclusivamente dal martedì al giovedì dalle 15 alle 18 limitando l'ingresso a 45 utenti. Sarà obbligatorio utilizzare la mascherina per accedere agli uffici.

(ANSA).