Crollo ponte Albiano: al via lavori su strada della Ripa a Vezzano

Partono oggi i lavori per il completamento della messa in sicurezza della strada provinciale della Ripa a Vezzano Ligure (La Spezia), una via di collegamento tra Val di Vara e Val di Magra, diventata adesso ancora più fondamentale dopo il crollo del ponte di Albiano Magra un mese fa. Sulla provinciale adesso si riversano ogni giorno decine di migliaia di mezzi. Il cantiere prevede la realizzazione del secondo e terzo lotto, con la costruzione di una seconda galleria di oltre 70 metri e barriere paramassi. La Regione Liguria ha investito sulla complessiva messa in sicurezza 8 milioni di euro. Fondamentale in questa fase di emergenza e a seguito del crollo garantire la viabilità anche durante il cantiere. Per questo entro un mese "sarà realizzata una strada di cantiere provvisoria, grazie alla quale il tragitto della Ripa diventerà integralmente percorribile a doppio senso" ha spiegato l'assessore regionale alle infrastrutture Giacomo Giampedrone, che ha partecipato al sopralluogo con il presidente della provincia Pierluigi Peracchini e i sindaci di Vezzano Ligure Massimo Bertoni e di Follo Rita Mazzi. Il costo dei lavori è di oltre 2 milioni e 18 mila euro. I tempi di realizzazione sono stimati in 320 giorni. (ANSA).