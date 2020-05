Coronavirus: meno contagi e positivi, 8 decessi

Sono 31 i nuovi contagiati in Liguria (in calo, rispetto ai 44 di ieri), mentre i positivi sono 43 in meno rispetto a ieri (4.706 da inizio pandemia) a fronte di 1345 test effettuati in più rispetto a ieri, che portano il totale dei test a 70.159. Lo si legge nel bollettino diffuso da Regione Liguria. Gli ospedalizzati sono 40 in meno, a fronte di un totale di 482 pazienti di cui 35 in terapia intensiva (3 meno di ieri). In isolamento domiciliare ci sono 25 persone in meno, 2.297 in totale mentre le persone clinicamente guarite (asintomatici positivi e domicilio) sono 1927, 22 più di ieri. I guariti con 2 test consecutivi negativi sono 2.856, 66 più di ieri. I deceduti sono 1.299 8 più di ieri. (ANSA).