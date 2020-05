Coronavirus: Toti, in Liguria guariti più di positivi

In Liguria "per la prima volta il numero dei casi positivi è inferiore al numero dei guariti". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel punto stampa sull'emergenza covid. In Liguria in base all'ultimo bollettino i positivi sono 4.706 (-43 da ieri), mentre i guariti clinicamente sono 1.927 e i guariti con due test consecutivi negativi sono 2.856.

"Il numero che più ci rassicura è il numero degli ospedalizzati - ha sottolineato -. Scendiamo sotto quota cinquecento, 482 per la precisione per le medie intensità di cura. Le terapie intensive raggiungono le 35 unità, calcolando che avevano raggiunto quasi le 200 unità direi che siamo molto sotto il livello di guardia", ha aggiunto.

