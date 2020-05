Rsa Millesimo,positivi pure 10 operatori

"Ci è stata comunicata dall'Asl 2 la positività al Covid-19 per 10 persone tra le 25 dello staff socio sanitario impegnato alla rsa 'Casa dei Tigli' ". Lo dice all'ANSA la Cooperativa Il Faggio di Savona, che gestisce la struttura di Millesimo in cui la scorsa settimana tutti e 40 gli ospiti sono risultati positivi al tampone dopo essere stati negativi 20 giorni prima al test sierologico. "A questa mattina, nessuno del personale mostra sintomatologia specifica - specifica la coop - Nella struttura, per quanto riguarda gli ospiti, la situazione è stabile. Nelle ultime 24 ore non vi sono stati ricoveri in ospedale. Tre hanno sintomi, due di loro sono in ospedale. Le famiglie di tutti sono informate quotidianamente". Dopo la notizia della positività di tutti gli ospiti, la Rsa è stata inclusa tra quelle "attenzionate" dalla Procura in una inchiesta volta a verificare se l'emergenza covid è stata affrontata correttamente.