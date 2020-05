Pioggia e vento, prorogata l'allerta giallo

Piogge, rovesci, temporali e venti forti con raffiche di burrasca hanno investito, come previsto, la Liguria. L'ondata di maltempo ha portato Arpal a prorogare l'allerta gialla in vigore dalle 21 di ieri sera. L'allerta è prorogato a ponente e nell'entroterra di centro ponente fino alle 18 di oggi. Per il genovesato e l'entroterra di centro levante l'allerta è prorogato fino a mezzanotte di oggi mentre per quanto riguarda il Levante ligure l'allerta gialla permarrà fino alle 3 del mattino di domani. Per quanto riguarda le cumulate orarie, Arpal segnala 39.2 millimetri a Passo Ghimbegna nell'imperiese dove, tra le 8 e le 8.15 sono caduti 13 millimetri di pioggia. A Triora registrati 33.6 mm/h, a Ventimiglia 33 mm/h. Le precipitazioni hanno innalzato i livelli dei corsi d'acqua di Ponente con il torrente Argentina che ha superato la prima soglia rientrando poi rapidamente. I venti sono forti meridionali con raffiche di burrasca: nel genovesato raffiche fino a 119.5 km/h, a Genova raffica massima di 87.5 km/h a Punta Vagno. (ANSA).