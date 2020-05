Piana, presto Consiglio in aula o in altra struttura

"Il Consiglio regionale della Liguria tornerà presto a riunirsi in aula dopo le sedute in videoconferenza a causa del coronavirus, ma in totale sicurezza, anche in una collocazione alternativa qualora non fosse possibile nella consueta sede di via Fieschi". Lo ribadisce il presidente dell'assemblea Alessandro Piana stasera in una nota.

"E' un segnale di graduale ritorno alla normalità che avevo proposto già due settimane fa. - ricorda - Io sono il responsabile della salute dei consiglieri e dei dipendenti dell'Assemblea legislativa e devo, dunque, agire nella massima sicurezza tuttavia, qualora i tecnici dichiarassero che l'aula in via Fieschi non fosse adeguata verrà tempestivamente individuata una collocazione più idonea alle esigenze di tutela igienico sanitaria richieste dalla situazione, ma il Consiglio tornerà a riunirsi nel modo consueto" (ANSA).