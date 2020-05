Fase 2:Fincantieri,sierotest non è ancora soluzione efficace

"I test sierologici hanno una valenza epidemiologica, ma non diagnostica. Questo concetto è stato espresso anche dalla recente circolare del Ministero della Salute del 9 maggio, che a sua volta riprende una posizione dell'Organizzazione mondiale della Sanità. In un'ottica di costante salvaguardia della salute dei lavoratori, Fincantieri segue quindi con attenzione l'evoluzione e lo sviluppo di questo genere di accertamento, il quale allo stato attuale però non rappresenta ancora una soluzione efficace". Così Fincantieri risponde a Fiom Cgil della Spezia che in una nota aveva lamentato il 'no' dell'azienda alla richiesta di sierotest e tamponi su base volontaria per i lavoratori dello stabilimento Fincantieri del Muggiano. (ANSA).