Coronavirus: Liguria, 12 morti e 44 nuovi contagi

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Ancora 12 morti per il covid in Liguria e ora il numero dei decessi è salito a 1291, i positivi sono 4749, 42 in meno a ieri, i nuovi contagiati sono 44 che porta il numero a 8830 da inizio pandemia. Ma il numero dei guariti con doppio tampone negativo continua a crescere: sono 2790, 74 più di ieri. I test compiuti sono 68814, 1492 più di ieri. Gli ospedalizzati sono 522, come ieri, in terapia intensiva ci sono 38 persone, 3 meno di ieri. In isolamento domiciliare ci sono 2322 persone, 56 meno di ieri e guariti a domicilio ma ancora positivi sono 1905, 14 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1613 persone, 16 più di ieri (ANSA).