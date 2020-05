A fuoco camper e auto a Genova, ipotesi dolosa

(ANSA) - GENOVA, 11 MAG - Incendio ieri sera in via Malfante, a Genova San Fruttuoso. Il rogo, con ogni probabilità doloso, è partito da un camper e ha coinvolto altre due auto parcheggiate vicino. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia San Martino. A chiamare i pompieri sono stati i residenti che hanno sentito diversi scoppi e poi visto le fiamme. Indagini in corso per capire il motivo del gesto e chi lo abbia commesso. (ANSA).