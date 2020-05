Toti, Liguria riapre il 18 maggio

La Liguria riapre il 18 maggio. Questo il senso dell'ordinanza che verrà firmata dal governatore Giovanni Toti. "Con un R vicino a 0,5 mi sento sufficientemente tranquillo per dire che a partire dal 18 maggio in Liguria si riparte" ha detto. Dall'11 maggio parrucchieri,estetiste, gestori bar e ristoranti, potranno recarsi nei propri esercizi commerciali per preparare l'apertura del 18 maggio. Proprio dall'11 maggio i liguri potranno andare nelle seconde case con l'intero nucleo familiare, andare in barca con l'intero nucleo familiare e fare sport nell'intero territorio regionale. Dal 18 riaprono anche le spiagge

(ANSA).