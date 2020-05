Sarzana si trasforma in un grande locale all'aperto

Sostegno alle famiglie per pagare le bollette e occupazione del suolo pubblico gratuita per bar e ristoranti anche a maggio, per trasformare la città in un grande locale all'aperto. Sono le misure varate dal Comune di Sarzana per aziende e cittadini in difficoltà per l'emergenza coronavirus. Il Comune ha pubblicato un bando per il sostegno del pagamento delle utenze domestiche, pari a 10 mila euro stanziati su un fondo messo a disposizione da Fondazione Carispezia, per le famiglie che si trovano in condizioni di disagio economico e sociale. "Nessuno deve avere alcun tipo di remora a chiedere aiuto" ha sottolineato la sindaca Cristina Ponzanelli, che con la giunta ha deciso di riconoscere anche per maggio a bar e ristoranti l'esenzione della Cosap. A Sarzana le attività di ristorazione che non hanno spazio esterno "potranno utilizzarlo senza aggravio di costi: sono molte le grandi città in Europa che cominciano a ripensarsi a misura di coronavirus e lo fa anche Sarzana. Lo scopo è riempire strade e piazze, non appena le attività di bar e ristorazione potranno riaprire, nel rispetto della condizioni di sicurezza". Tra le misure adottate da inizio emergenza la possibilità di un ampliamento provvisorio dei dehors per distanziare tavoli e sedute (prima del lockdown), accesso alla Ztl per le attività di consegna a domicilio, accesso alla Ztl dei clienti delle attività che effettuato asporto. (ANSA).