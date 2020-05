Picchia compagna e pretende rapporti sessuali, arrestato

I carabinieri di Chiavari hanno arrestato un uomo di 35 anni, italiano, accusato di maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale nei confronti della compagna, 40 anni. La donna lo aveva denunciato il 4 maggio e, come prevede il codice rosso, le indagini sono andate spedite portando subito all'arresto. Secondo quanto ricostruito dai militari, i due erano andati a convivere lo scorso dicembre.

Da subito l'uomo ha iniziato a picchiarla e a pretendere rapporti sessuali, ma con la quarantena le violenze erano diventate più frequenti. Alla fine del lockdown la donna è riuscita a raggiungere la stazione dei carabinieri di Bargagli e a raccontare quanto aveva subito in questi mesi. Da qui l'arresto. (ANSA).