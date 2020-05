Morto operaio caduto da scala

Non ce l'ha fatta l'operaio di 43 anni caduto il 4 maggio scorso da una scala a Masone mentre montava un infisso in una falegnameria. L'uomo, Gianluca Greco,, era caduto da quattro metri di altezza. Era stato trasportato in condizioni gravissime al pronto soccorso dell'ospedale San Martino con l'elicottero dei vigili del fuoco. Sul posto erano intervenuti i carabinieri per verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro. (ANSA).