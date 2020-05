Liberati parcheggi da 190 carcasse auto

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Maxi-operazione della Polizia Municipale di Genova che ha liberato le strade da 190 mezzi abbandonati e che prevede in pochi giorni di portare a termine tutti e i 190 ordini di demolizione. Questo significa che, per le strade di Genova, verranno liberati quasi 200 posti per auto e moto. I mezzi abbandonati sono distribuiti in tutta la città.

I carri attrezzi hanno iniziato il loro lavoro dal Municipio III, in Bassa Val Bisagno. In molti casi oltre all'occupazione indebita del parcheggio, c'è anche un problema di degrado e di sicurezza, tra auto bruciate, vetri rotti e carcasse.Nel corso di tutto il 2019 sono state demolite 1030 vetture abbandonate.

Nei primi due mesi del 2020, prima del lockdown per il Covid, era stata raggiunta quota 220. Con le demolizioni al via in questi giorni l'attività è in linea - o in lieve incremento - rispetto all'anno scorso. (ANSA).