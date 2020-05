In rsa del Savonese tutti gli ospiti positivi al Covid

(ANSA) - GENOVA, 09 MAG - Tutti positivi al Covid-19 i 40 ospiti della Rsa "Casa dei Tigli" di Millesimo (Savona). E' emerso dai tamponi. Un risultato che sorprende perché lo scorso 10 aprile i test sierologici avevano dato tutti esito negativo.

Il 23 aprile, dopo che tre ospiti erano stati trovati con febbre, tamponi per tutti. Ieri i risultati choc: tutti positivi. Ora si attende l'esito dei tamponi per gli operatori.

La struttura è gestita dalla Cooperativa Il Faggio, coinvolta nell'inchiesta della Procura sulla gestione dell'emergenza Covid nelle Rsa. "Il nostro personale si è attivato da subito avvisando immediatamente l'ASL 2 dei sospetti casi positivi il 23 aprile scorso, quando abbiamo trovato tre ospiti con la febbre. Abbiamo subito avviato tutte le procedure del caso.

Stiamo lavorando in strettissima collaborazione con ASL 2 e il Comune. Ora attendiamo gli esiti dei tamponi fatti ieri al personale". Lo affermano i gestori della Rsa. (ANSA).