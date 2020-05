Regionali: 250 firme per Sansa candidato presidente

Il comitato che sostiene la candidatura di Ferruccio Sansa alle prossike regionali ligure annuncia che le adesioni "continuano ad arrivare a getto continuo. In due giorni, fino a ieri 8 maggio, con i pochi mezzi a nostra disposizione, ne sono state raccolte ben 250, sia di persone politicamente impegnate sia di semplici cittadini che manifestano un grande voglia di partecipazione democratica".

"Così - spiegano in una nota i sostenitori del giornalista -, mentre la coalizione di centrosinistra è ancora alla ricerca di un candidato non divisivo, dal basso cresce un' indicazione precisa, trasversale, forte e di rottura: quella di Ferruccio Sansa. La manifestazione di un desiderio di partecipazione che, in quest'epoca di forte isolamento sociale, ricorda quello che contraddistingue le primarie". Per inviare l'adesione alla candidatura di Ferruccio Sansa a Presidente della Regione Liguria, spiegano i sostenitori, i cittadini possono compilare il modulo un modulo che si trova sul web o inviare una mail a 'regionali2020liguria@gmail.com'.

Nei giorni scorsi il consigliere regionale di Linea Condivisa Gianni Pastorino ha chiesto alle forze di centrosinistra di concordare al piu' presto una candidatura per le prossime regionali sostenendo che quella di Ferruccio Sansa "è autorevole". (ANSA).