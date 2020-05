Il Ponte illuminato di rosso per Cri

Il nuovo Ponte di Genova si illuminerà di rosso questa sera per esprimere la propria vicinanza alla Croce Rossa e alla Mezzaluna Rossa nel giorno della ricorrenza della nascita del fondatore Henry Dunant. "E' un tributo a tutti i volontari e le volontarie nel mondo, 160mila solo in Italia, impegnati quest'anno in prima linea nell'emergenza Covid, tenendo viva l'idea di assistenza di Dunant" spiega Maurizio Biancaterra, presidente Regionale della Cri Liguria che ha ringraziato a nome degli 8000 volontari liguri il Commissario Straordinario Marco Bucci e Webuild (Salini Impregilo). Croce Rossa Liguria è intervenuta nei primi momenti del crollo del Ponte Morandi, nella ricerca e nel soccorso tra le macerie, nella gestione degli sfollati e del post emergenza.(ANSA).